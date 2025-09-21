Realizan cabalgata cívico-militar en conmemoración de la Independencia

En el municipio de Atlixco, el gobernador Alejandro Armenta encabezó la emblemática cabalgata cívico-militar “Fiestas Patrias” desde el rancho Cotzala, en un acto que reunió a altos mandos militares, autoridades estatales, municipales, charros y escaramuzas. La ceremonia, cargada de simbolismo, incluyó honores al lábaro patrio y a las fuerzas armadas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la paz y la soberanía nacional.

Durante el evento, se rindieron honores al general comandante interino de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, conforme al reglamento del ceremonial militar. El coronel José Arturo Barbosa Osuna, titular del primer regimiento de caballería motorizada, destacó el valor de esta actividad como puente entre la disciplina militar y la herencia cultural de la charrería, representando la defensa de la paz y la libertad del país.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, expresó su orgullo por recibir a las fuerzas armadas y al gremio charro, resaltando su labor como ejemplo de solidaridad y compromiso social. “Este tipo de acontecimientos fortalecen el tejido social y nos recuerdan el profundo respeto que la sociedad tiene por su ejército y sus tradiciones”, puntualizó.

El acto concluyó con la entonación del Himno Nacional y la despedida con honores a la bandera, dando inicio al recorrido encabezado por el gobernador Armenta. La cabalgata reunió a figuras clave como los generales Francisco Antonio Enríquez Rojas y Héctor Ávila Alcocer, el secretario de seguridad Francisco Sánchez González, y representantes municipales y estatales, consolidando un acto cívico que renueva el pacto entre ciudadanía, fuerzas armadas y autoridades.

