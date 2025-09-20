Demuestra tu talento gastronómico en concurso Juventudes con Sazón

El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla encabezado por su directora Carolina Cabrera Victoria, lanzó la convocatoria al concurso “Juventudes con Sazón”, una iniciativa que invita a las y los jóvenes de 15 a 29 años a mostrar su talento culinario a través de la preparación de antojitos y platillos típicos que reflejen la riqueza gastronómica de nuestro estado.
El certamen se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a las 11:00 horas en la Cocina del Primer Piso de la Universidad de América Latina, ubicada en Plaza Dorada.
Para reconocer el esfuerzo, creatividad y tradición de las juventudes, se otorgarán premios en efectivo:
Primer lugar: $3,000.00 MXN
Segundo lugar: $2,000.00 MXN
Tercer lugar: $1,000.00 MXN
Bases del concurso
- Podrán participar jóvenes de 15 a 29 años.
- El cupo está limitado a 35 participantes.
- Los platillos deberán ser antojitos o comidas típicas poblanas.
- No se permitirá la preparación de Chile en Nogada ni Mole Poblano por la complejidad e inversión que implican.
- Cada participante dispondrá de una hora para la conclusión del platillo.
La evaluación estará a cargo de jueces expertos, quienes calificarán la receta, originalidad, presentación y emplatado.
Las y los interesados deberán registrarse antes del 29 de septiembre a las 17:00 horas, enviando sus documentos al correo: normativadijmp@gmail.com.
Se solicitará copia de identificación oficial con fotografía, nombre del platillo, edad y número telefónico.
Con “Juventudes con Sazón”, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla impulsa la creatividad, la preservación de nuestras tradiciones gastronómicas y el talento de las juventudes.