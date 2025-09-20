Exhortan a perseguir sueños a través del deporte

El Parque “El Triángulo” en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de Puebla fue sede de una jornada del programa “Tejiendo Paz”, alineado a la estrategia nacional de reconstrucción del tejido social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El evento buscó crear espacios seguros donde las juventudes se desarrollen alejadas de entornos de violencia y adicciones.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó durante el evento que “la mejor forma de educar es con el ejemplo“, destacando la importancia de promover procesos asociativos que unan familias. “Menos escritorio y más territorio como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuando el gobierno está cerca, escucha”, afirmó el mandatario, quien enfatizó que desde actividades básicas como el deporte, la cultura y el arte se promueve el orden y respeto.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, campeona mundial de boxeo, compartió su testimonio personal: “la práctica de box me aportó seguridad, salud y confianza”. Exhortó a las niñas y niños asistentes a luchar por sus metas: “Que nadie les apague sus sueños, cuando uno tiene las ganas y el hambre de triunfo todo se puede”.

Vecinos como Rita Coyotzin Madrid reconocieron el valor de estas acciones: “Salir a caminar, jugar fútbol, saber convivir con los compañeros, es importante, porque los niños no dejan el celular“. Destacó que la cercanía de los servicios gubernamentales facilita trámites y resuelve necesidades de manera eficiente.

La jornada contó con la participación de múltiples dependencias estatales como las secretarías de Gobernación, Mujeres, Salud, Desarrollo Turístico, Medio Ambiente, Educación Pública, así como el Sistema Estatal DIF, el Instituto de Educación Digital, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Banca de la Mujer, ofreciendo servicios integrales a la comunidad.

Te recomendamos: