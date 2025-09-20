Dictan prisión preventiva a Hernán N, líder de “La Barredora”

Un juez de Tabasco decretó prisión preventiva contra Hernán “N”, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto cabecilla de la organización criminal “La Barredora”. El exfuncionario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras se desarrolla su proceso penal.

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el exjefe policiaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión imputadas por la Fiscalía General del Estado en la causa penal 386/2025.

La situación jurídica de “El Abuelo”, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, se resolverá hasta el próximo martes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco detalló que solicitará la vinculación a proceso con base en los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación.

El fiscal general Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros indicó que, de ser encontrado culpable, Bermúdez Requena enfrentaría posibles sentencias de 50 a 100 años por secuestro exprés, 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y 20 a 40 años por extorsión, sumando hasta 158 años de prisión, sin contar los delitos federales pendientes.

Te recomendamos: