Fuerte lluvia deja espectacular caído en Periférico Ecológico

La lluvia que se presentó la tarde de este lunes en diversos puntos de la capital poblana y la zona metropolitana dejó algunas afectaciones entre ellas calles inundadas y anuncios que se vinieron abajo.

La lluvia comenzó después de las 16:30 horas y estuvo acompañada de granizo y ráfagas de viento. A la altura de la 24 Sur y Periférico Ecológico, un anuncio espectacular cayó debido al fuerte viento, sin que dejara daños en personas o daños materiales en automóviles.

Hasta las 21:00 horas, el espectacular permanecía completamente tirado, por lo que se espera que el día de mañana personal de Protección Civil estatal y municipal acuda al lugar a realizar los trabajos pertinentes.

De igual forma, en la zona de Xonacatepec la fuerte lluvia dejó diversas calles inundadas y llenas de granizo, tapando algunas coladeras, las cuales tuvieron que ser destapadas por vecinos sin que hubiera afectaciones en viviendas.

La lluvia también se hizo presente en Amozoc, Chachapa, las Cholulas, Cuautlancingo y otros puntos de la zona metropolitana, sin que hubiera afectaciones en las avenidas principales, solo encharcamientos en algunas calles y uno que otro vehículo varado.

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