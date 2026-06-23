Hackeo a Tata Electronics expone supuestos datos de Apple y Tesla

La empresa india Tata Electronics confirmó haber detectado un “incidente de ciberseguridad” tras la publicación de supuestos documentos internos en la dark web, en los que se habrían expuesto datos relacionados con clientes como Apple y Tesla.

De acuerdo con investigadores de seguridad citados por Reuters, el grupo de ransomware conocido como World Leaks habría difundido más de 200 mil archivos robados, que incluirían supuestas especificaciones de componentes y documentos de fabricación.

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Tata Electronics señaló que sus sistemas de respuesta fueron activados de inmediato y que el incidente no ha afectado sus operaciones, aunque se estaría llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el alcance de la filtración y una posible demanda de rescate relacionada con el ataque.

El caso representa un nuevo desafío para la cadena de suministro tecnológica en India, donde han reforzado su papel como proveedor clave de grandes compañías globales, mientras las autoridades y equipos de ciberseguridad analizan la autenticidad de los archivos filtrados y el impacto potencial del ataque.

Editor: Edgar Espinoza

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