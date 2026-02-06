China prohibirá manijas ocultas en automóviles en 2027

China prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 las manijas de puerta ocultas o retráctiles en automóviles, un diseño común en vehículos eléctricos como los Tesla, algunos BMW y varios modelos de marcas asiáticas.

La medida, anunciada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, establece que todas las puertas deben incluir una función de apertura mecánica.

La regulación busca abordar preocupaciones de seguridad tras accidentes letales en los que, según reportes, las manijas electrónicas no funcionaron, dejando a los pasajeros atrapados dentro de los vehículos.

Para los modelos ya aprobados, los fabricantes tendrán hasta el 1 de enero de 2029 para realizar los cambios de diseño necesarios.

La decisión podría tener un impacto global, obligando a los fabricantes a realizar rediseños o adaptaciones costosas, especialmente en vehículos eléctricos premium donde las manijas retráctiles son consideradas un elemento distintivo de diseño y aerodinámica.

Otros mercados también han mostrado preocupación por este tema, como muestra, la Administración Nacional de Seguridad Vial de Estados Unidos abrió una investigación sobre fallos reportados en las manijas electrónicas de Tesla.

