WhatsApp prepara función para no olvidar ningún cumpleaños

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta que permitirá a los usuarios recibir recordatorios de los cumpleaños de sus contactos, una función que durante años fue una de las características más reconocidas de Facebook. La novedad busca facilitar que las personas no olviden fechas importantes sin tener que recurrir a otras aplicaciones.

De acuerdo con reportes de WABetaInfo sobre la versión beta de la aplicación, la plataforma incorporará una sección dedicada a los cumpleaños, donde aparecerán las próximas celebraciones de los contactos que hayan decidido compartir su fecha de nacimiento. Además, la aplicación enviará notificaciones para recordar el evento correspondiente.

La función dependerá de la información que cada usuario decida agregar a su perfil, por lo que no mostrará automáticamente los cumpleaños de todos los contactos. Esto permitirá mantener el control sobre la privacidad y decidir quién podrá ver ese dato personal.

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Con esta actualización, Meta continúa integrando nuevas herramientas sociales dentro de WhatsApp, que en los últimos meses ha sumado funciones enfocadas en fortalecer la interacción entre sus usuarios y ampliar las posibilidades de comunicación más allá de la mensajería tradicional.

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de pruebas para algunos usuarios de la versión beta de Android, por lo que todavía no tiene fecha oficial para su lanzamiento global. Sin embargo, se espera que llegue en futuras actualizaciones si supera el periodo de evaluación.

Editor: Arturo Medina

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