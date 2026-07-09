Liberan casi 5 mil crías de tortuga lora en playa de Tamaulipas

La conservación de la tortuga lora sumó un nuevo avance en Tamaulipas con la liberación de cerca de 4 mil 900 crías en playa Bagdad, en Matamoros, como parte de las acciones para proteger una de las especies marinas más amenazadas del mundo.

La jornada fue organizada por autoridades y personal encargado de los programas de protección de tortugas marinas, quienes mantienen vigilancia permanente sobre los nidos para aumentar las posibilidades de supervivencia de las crías.

La actividad reunió a cientos de personas que presenciaron el recorrido de los pequeños ejemplares hacia el Golfo de México. Con esta liberación, la cifra de ejemplares devueltos al mar durante la temporada continúa en aumento.

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Especialistas señalaron que el incremento en el número de crías liberadas refleja los resultados de los esfuerzos de conservación, monitoreo y resguardo de nidos que se realizan en las playas tamaulipecas. Durante este año también se ha registrado un importante crecimiento en la cantidad de nidos y huevos protegidos en la entidad.

La tortuga lora está catalogada como una especie en peligro de extinción, por lo que cada temporada de anidación representa una oportunidad para fortalecer su recuperación. Las autoridades ambientales han insistido en la importancia de respetar zonas de desove y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo a las crías durante su camino al mar.

Además de contribuir a la preservación de la biodiversidad, este tipo de actividades también buscan fomentar la educación ambiental entre la población, especialmente entre niños y jóvenes, quienes participan como observadores para conocer el ciclo de vida de estos reptiles marinos y la importancia de proteger su hábitat.

Editor: Arturo Medina

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