A 71 años de su ejecución, mujer recibe indulto de Reino Unido

Ruth Ellis, la última mujer ejecutada en la horca en el Reino Unido por asesinar a su pareja abusiva hace más de 70 años, recibirá un indulto condicional, según manifestó este miércoles el viceprimer ministro, David Lammy.

Ellis era una madre soltera de 28 años que trabajaba en un club nocturno, fue ejecutada el 13 de junio de 1955 por el asesinato del piloto de carreras David Blakely. El crimen ocurrió el 10 de abril de 1955 en un barrio londinense donde ella trabajaba.

Hasta la fecha, se cree que este juicio provocó un cambio en la ley británica, durante el proceso, no le permitieron argumentar absolutamente nada a su favor, ni siquiera que actuó debido al impacto del abuso que había sufrido durante tanto tiempo. Dos años después de la muerte de Ellis, se aprobó una ley que permitía la defensa por responsabilidad disminuida.

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Cuando fue llevada a la horca, se realizaron reuniones de luto fuera de la prisión donde se encontraba para orar, reflexionar y protestar de forma pacífica.

El indulto fue solicitado por sus nietos, quienes desde hace tiempo luchan por reducir su condena, su argumento es que el abuso sexual, emocional y físico reiterado que Ellis soportó no fue considerado durante el juicio ni después, cuando aún se podía haber evitado la pena de muerte.

“Si bien el indulto no sostiene que sea inocente de matar a David Blakely, sustituye la pena de muerte por una condena de cadena perpetua para reconocer una profunda injusticia en este caso excepcional”, indicó Lammy.

Editor: Juan David Moreno Saldaña.

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