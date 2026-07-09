UIF y Condusef se alían contra delitos financieros

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional, con el objetivo de consolidar acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

El acuerdo permitirá a ambas instituciones aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, sin que contemple el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles.

En el periodo de enero a junio de 2026, la Condusef registró 43 mil 871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios. El análisis de esta información estadística permitirá identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia y zonas geográficas relevantes para fortalecer las acciones institucionales.

Con este intercambio, la UIF podrá contar con mayores elementos para analizar posibles esquemas utilizados para la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.

El convenio también contempla la generación de canales permanentes de comunicación y el desarrollo de acciones de capacitación y colaboración técnica que contribuyan a prevenir el uso indebido del sistema financiero y mejorar los mecanismos de inteligencia financiera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF y la Condusef, refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema financiero mexicano, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el objetivo de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al combate efectivo de los delitos relacionados.

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