Brindan auxilio a animales afectados por sismos en Venezuela

La organización Humane World for Animals desplegó una misión internacional de emergencia en Venezuela para brindar apoyo a perros, gatos y otros animales afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos en el norte del país. El operativo comenzó tras una solicitud formal realizada por una agrupación local dedicada a la protección animal.

El equipo está conformado por nueve especialistas provenientes de México y Costa Rica, quienes trabajarán junto con organizaciones venezolanas para atender a los animales heridos, desplazados o separados de sus familias; además, colaborarán en las labores de rescate que ya se desarrollan en las zonas con mayores afectaciones.

Como parte de la respuesta, la organización instalará unidades veterinarias móviles y distribuirá alimento, agua, medicamentos e insumos para animales en Caracas y La Guaira, dos de las regiones que registraron importantes daños tras los movimientos telúricos, con el objetivo de atender a las mascotas y animales que permanecen en situación de vulnerabilidad.

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Humane World for Animals también otorgó un fondo inicial de emergencia a la organización venezolana Red de Apoyo Canino, recurso que permitió iniciar la entrega de suministros veterinarios y materiales de apoyo, fortaleciendo las acciones que los voluntarios realizan desde los primeros días posteriores al desastre.

La organización recordó que los desastres naturales no solo afectan a las personas, sino también a los animales de compañía y de trabajo; por ello destacó que la atención veterinaria y las labores de rescate forman parte de la respuesta humanitaria. Además, reiteró que continuará apoyando a las comunidades afectadas mientras se desarrollan las tareas de recuperación.

Editor: Diego González

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