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martes, junio 30, 2026
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Aseguran más de 11 mil huevos de tortuga transportados ilegalmente en Colima

Por:
Renato León A.
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Personal de la Profepa, de la FGR y de la Sedena realizando conteo de huevos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que aseguró 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) que eran transportados ilegalmente por una persona en cinco cajas de cartón y tres costales, provenientes de Michoacán, durante un retén de seguridad establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad de Estapilla, municipio de Colima.

La persona fue detenida por el delito contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Personal de la Profepa, junto con personal de la FGR y con apoyo de la Sedena, cuantificaron los huevos y emitieron un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos. Adicionalmente, se emitirá en próximos días un dictamen de reparación del daño.

Para tratar de minimizar el daño, se recomendó la siembra de los huevos, ya que hay un periodo breve en el que aún pueden ser viables para eclosionar; sin embargo, ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta su viabilidad.

De acuerdo con el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

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