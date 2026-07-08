Armenta mantiene confianza en su gabinete; señala “fuego amigo”

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que todos los integrantes de su gabinete cuentan con su voto de confianza mientras no exista una prueba que acredite alguna irregularidad en su desempeño, lo anterior al advertir que quienes tienen posibilidades políticas reciben “fuego amigo”.

En conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, el mandatario fue cuestionado sobre las supuestas irregularidades en contratos del organismo Convenciones y Parques, encabezado por Michelle Talavera Herrera.

El mandatario afirmó que mantendrá el respaldo a sus colaboradores “hasta que no demuestren lo contrario” y recalcó que, en caso de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) compruebe alguna falta, la separación del cargo será inmediata.

Señaló que funcionarios como Michelle Talavera, las secretarias de Deporte, Gabriela Sánchez Saavedra; de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, e incluso la subsecretaria federal de Desarrollo Tecnológico, Celina Peña Guzmán, enfrentan “fuego amigo” y ataques de adversarios.

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Lo anterior, debido a que son objeto de especulaciones políticas y “quinielas” sobre sus posibles candidaturas debido a su “dinamismo” y relevancia de sus cargos.

Por ello, indicó que ha solicitado a todos los integrantes de su equipo actuar con apego a la ley, cumplir con sus responsabilidades y mantener trabajo permanente en territorio.

Insistió en que cada vez que surge un señalamiento público, la Secretaría Anticorrupción revisa el caso para determinar si existen elementos que sustenten las denuncias, aunque hasta el momento no se ha acreditado ninguna irregularidad.

#Puebla 🗣️ Todo mi equipo tiene mi voto de confianza hasta que no me demuestren lo contrario, afirmó el gobernador @armentapuebla_, sobre las irregularidades en las que se ha involucrado a algunos de sus funcionarios



vía: @ale_olivera_ pic.twitter.com/U7bR689NqK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Editor: César A. García

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