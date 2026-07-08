Conductor queda prensado tras volcadura en la Atlixco-Puebla

Un tráiler cargado con cemento volcó al filo del mediodía de este miércoles en la carretera federal Atlixco-Puebla y cayó sobre una camioneta de carga que circulaba al momento del accidente.

Aunque hasta el momento no se conoce la mecánica del percance, testigos señalaron que la camioneta de carga cayó sobre la unidad después de que el conductor perdiera el control de la misma.

La víctima fue identificada como Juan Vázquez, de 42 años, originario de Zacapoaxtla y conductor de la unidad que quedó prensado aún con vida. Bomberos y cuerpos de emergencia realizan intensas labores para rescatarlo.

La circulación presenta afectaciones al cierre de esta edición, por lo que se pide a los conductores evitar la zona, ya que se desconoce la hora en que podría ser reabierta la circulación.

#Seguridad 🚨 Un varón de nombre Juan Vázquez de 42 años, oriundo de Zacapoaxtla, quedó prensado luego de que un tráiler cargado de cemento le cayera encima mientras circulaba en una camioneta con caja seca, a la altura de la curva Atlixco – Puebla.



La persona está consiente,… pic.twitter.com/j7z6a9Fzjy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

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