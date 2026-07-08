20.6 C
Puebla City
miércoles, julio 8, 2026
Inicio Portada

Conductor queda prensado tras volcadura en la Atlixco-Puebla

Por:
Amaury Jiménez
-
4
Testigos señalan que tráiler volcó sobre vehículo de carga.

Un tráiler cargado con cemento volcó al filo del mediodía de este miércoles en la carretera federal Atlixco-Puebla y cayó sobre una camioneta de carga que circulaba al momento del accidente.

Aunque hasta el momento no se conoce la mecánica del percance, testigos señalaron que la camioneta de carga cayó sobre la unidad después de que el conductor perdiera el control de la misma.

La víctima fue identificada como Juan Vázquez, de 42 años, originario de Zacapoaxtla y conductor de la unidad que quedó prensado aún con vida. Bomberos y cuerpos de emergencia realizan intensas labores para rescatarlo.

La circulación presenta afectaciones al cierre de esta edición, por lo que se pide a los conductores evitar la zona, ya que se desconoce la hora en que podría ser reabierta la circulación.

Te recomendamos:

Catean inmuebles en Granjas de San Isidro por homicidio y robo de vehículos

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

EU logra la mayor incautación de fentanilo en frontera con México

Guillermo Pérez Leal -

Mexicanos tienen “ahorros suficientes” para enfrentar una recesión: Hacienda

Redaccion Oronoticias -