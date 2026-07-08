IEE Puebla recibe quejas por violencia política y pinta de bardas

Hasta este momento, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ha recibido tres quejas por violencia política de género al interior del estado, ya sea que les impidan ejercer el cargo o cuando les niegan información, indicó la presidenta provisional del organismo, Christian Mariana Ceballos.

En entrevista, resaltó que la mayoría de las denuncias son sobre el desempeño de su cargo como funcionarias públicas.

#Puebla 🗣️ Hasta este momento el IEE ha recibido tres quejas por violencia política de género al interior del estado, ya sea que les impidan ejercer el cargo y les nieguen información, indicó la presidenta provisional del organismo, Christian Mariana Ceballos.



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/qHxN9edUxO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Investigan denuncias por pinta de bardas

Por otra parte, declaró que hay dos quejas por la pinta de bardas que se recibieron el martes pasado con presunta promoción anticipada por parte de funcionarios municipales.

Por tanto, el IEE lleva a cabo las investigaciones para determinar si hay alguna violación en la norma electoral, para que el Tribunal Electoral del Estado determine si hay alguna sanción contra estas personas.

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Avanza consulta en Coyomeapan

En cuanto a la consulta de Coyomeapan para acordar si se deben hacer elecciones por usos y costumbres, la funcionaria electoral dijo que están en los preparativos de llevarla a cabo y se coordinan con el gobierno del estado para iniciar este proceso.

Preparativos para la elección judicial

Por último, sobre la elección del Poder Judicial, insistió en que continúa con la preparación de los comicios que se habían programado para 2027, y esperan hasta que sean aprobadas las reformas para aplazarla hasta 2028, para frenar los trabajos.

Editor: César A. García

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