Ante Congreso, SSP reporta disminución en 12 delitos de alto impacto

En un ejercicio de rendición de cuentas, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), participó en una mesa de trabajo con diputadas y diputados, donde destacó que en Puebla se mantiene una disminución en 12 delitos de alto impacto durante los primeros cinco meses del año.

Ante las y los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, así como integrantes de todos los Grupos y Representaciones Legislativas, el vicealmirante Francisco Sánchez González indicó que, entre las reducciones más significativas se encuentran el feminicidio con una baja de 71.4%; el secuestro con una disminución del 54.5%; el robo a transportista descendió un 34%; la extorsión un 24.1% y el homicidio doloso registró una baja de 21.4% en carpetas de investigación.

El titular de la SSP acudió al Congreso del Estado ante la solicitud de legisladoras y legisladores para rendir un informe respecto al impacto de la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero” en inmediaciones de la comunidad del Mirador, Nayarit, identificado como uno de los principales generadores de violencia de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional.

Por lo anterior, se desarrolló una mesa de trabajo en la que el vicealmirante Francisco Sánchez compartió con las y los diputados un panorama de la situación de seguridad en el Estado. En su exposición, destacó que se ha reforzado la coordinación con autoridades de los Estados vecinos y de los municipios que concentran mayor cantidad poblacional y actividad económica.

Finalmente compartió que, a 18 meses de la presente administración, el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido la detención de más de 6 mil 243 probables responsables de delitos, entre los que se encuentran 141 objetivos prioritarios y generadores de violencia.

Durante la mesa de trabajo acompañaron al vicealmirante Francisco Sánchez el encargado de despacho de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Jorge Carlos Bobadilla Carpy; el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, contralmirante Andrés Galeana Abarca; la subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial, Ilse González Hernández; y el subsecretario de Inteligencia e Investigación, capitán de navío Francisco Javier Negrete Orozco.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes las y los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Beatriz Manrique Guevara, Elisa Limon Balderrabano, José Luis Figueroa Cortés, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Jaime Natale Uranga, Elpidio Díaz Escobar, Delfina Pozos Vergara, Fedrha Isabel Suriano Corrales, Pável Gaspar Ramírez, Elías Lozada Ortega, y Ana Lilia Tepole Armenta. Así como el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Fredy Erazo Juárez.

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