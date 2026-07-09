Muere Bonnie Tyler, intérprete de “Total Eclipse of the Heart”

La cantante Bonnie Tyler, reconocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, informó su equipo mediante un comunicado oficial.

El mensaje, publicado en su sitio web, señaló que la artista murió de manera inesperada como consecuencia de la enfermedad por la que recibía tratamiento médico durante los últimos meses.

En mayo, la intérprete, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, fue trasladada de emergencia a un hospital para someterse a una cirugía intestinal, tras la cual permaneció en coma inducido.

Un portavoz informó el mes pasado que había salido del coma, aunque continuaba en estado grave dentro de la unidad de cuidados intensivos, con una recuperación lenta pero favorable.

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Debido a su condición médica, fueron canceladas o aplazadas las fechas de su gira de verano, aunque existía la esperanza de reanudar algunos conciertos programados para este año.

Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, tema que llegó al primer lugar de popularidad y marcó un antes y después en su carrera.

Posteriormente, consolidó su legado con “Holding Out for a Hero”, otra de sus canciones más exitosas, incluida en películas, programas de televisión y campañas publicitarias.

Su característica voz ronca surgió tras una cirugía de cuerdas vocales en 1977, cuando un esfuerzo vocal modificó permanentemente el tono que la distinguió durante su trayectoria.

Editor: César A. García

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