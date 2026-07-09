Dan sentencia a adolescente por secuestro agravado en Tlacotepec

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra un adolescente de 15 años de edad, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, por hechos ocurridos en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, el 9 de febrero de 2026, por la noche, la víctima fue privada de la libertad y posteriormente se solicitó un rescate para su liberación por parte del sentenciado.

El proceso se llevó a cabo en Casa de Justicia para Adolescentes, donde la autoridad ministerial presentó alegatos de apertura, desahogó testimonios de los órganos de prueba y expuso alegatos de clausura durante la audiencia de juicio oral.

Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el Órgano Jurisdiccional dictó sentencia condenatoria contra el adolescente, al acreditarse su participación como coautor material en el delito de secuestro agravado.

Por estos hechos, la autoridad judicial impuso al adolescente medida de internamiento, apercibimiento y amonestación.

Te recomendamos: