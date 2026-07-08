¡Ojo a tu credencial! Cambian secciones en distritos electorales de Puebla

En la nueva distritación local de Puebla de la zona Centro se eliminaron 23 secciones electorales y se crearon 76 en 11 distritos electorales locales, de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Se trata del distrito 7 de San Martín Texmelucan, 8 de Huejotzingo, 9, 10, 11 de Puebla, 12 de Amozoc, 16 y 17 de Puebla, 18 de San Pedro Cholula, 19 y 20 de la capital poblana.

Los distritos 7, 8, 10, 17 y 19 no tuvieron cambios.

En tanto, en el distrito 9, comprendido por los municipios de Cuautlancingo y la capital poblana se eliminaron dos secciones y se crearon 10 nuevas secciones, en colonias como San Jerónimo Caleras, Bugambilias, La Guadalupana y San Felipe Hueyotlipan.

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En cuanto al distrito 11, en colonias como Resurrección , Santa María Xonacatepec, Bosques de Manzanilla y Bosques de San Sebastián, se eliminaron seis secciones y se crearon 36 nuevas, mientras el distrito 12 se eliminó una y seis serán nuevas.

#Puebla 🗣️La presidenta provisional del IEE, Christian Mariana Ceballos, precisa que la credencial de elector no pierde vigencia para votar aunque la sección se modificó.



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En el distrito 16 de eliminaron tres secciones y fueron creadas 18 nuevas, el cual comprende zonas como Ciudad Universitaria, Lomas de San Miguel y Joaquín Colombres.

En el distrito 18, tres secciones fueron eliminadas tres secciones y en su lugar fueron creadas 19, el cual se compone de San Andrés y San Pedro Cholula.

Por otra parte, en el distrito 20, cuyas colonias más emblemáticas son Castillotla, Guadalupe Hidalgo y Santo Tomás Chautla, desaparecerán cuatro secciones y en su lugar se crearon 23 nuevas.

La presidenta provisional del IEE, Christian Mariana Ceballos, precisó que la credencial de elector no pierde vigencia para votar aunque la sección se modificó.

Sin embargo, pidió que la ciudadanía acuda a actualizar su credencial ya que al momento de votar será en la casilla donde la redireccionen a la sección nueva que les corresponde.

La presentación de la distritación de la nueva cartografía electoral se dividió en Puebla Centro, Región Norte y Puebla Sur, éstas últimas las darán a conocer en las próximas semanas.

Editor: Renato León

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