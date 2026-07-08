Tragedia en Quecholac deja un niño muerto y un herido por escopetazo

Una jornada de trabajo en el campo terminó en tragedia para una familia de Quecholac, después de que un niño de nueve años perdiera la vida y su hermano de 10 resultó herido al recibir un disparo ocurrido en un rancho dedicado al corte de alfalfa en la comunidad de San Simón de Bravo.

Familiares de los menores comenzaron a buscarlos después de que no regresaron a casa la tarde del martes; por lo que recorrieron el rancho donde trabajaban y encontraron una fuerte movilización de patrullas y ambulancias.

En el sitio fue localizado el cuerpo sin vida de Miguel N., dentro de una camioneta, mientras que Emmanuel N. fue hallado horas después en un hospital de General Felipe Ángeles, donde aparentemente habría sido abandonado por particulares para recibir atención.

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Las primeras indagatorias indican que un adolescente de 16 años habría estado manipulando una escopeta cuando el arma se disparó.

El impacto alcanzó a ambos niños; uno falleció debido a las heridas y el otro sufrió lesiones menores provocadas por fragmentos del disparo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó el control de la investigación y realiza peritajes para reconstruir lo ocurrido. Hasta el momento, el propietario del rancho y el joven señalado como presunto responsable no han sido localizados, por lo que las autoridades continúan con las labores para ubicarlos y deslindar responsabilidades.

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