UDLAP obtiene reacreditación de Escuela de Negocios por AACSB

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo la reacreditación de su Escuela de Negocios y Economía por parte de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), una de las organizaciones acreditadoras más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial en educación de negocios. Esta reacreditación, otorgada por un periodo de seis años, refrenda el compromiso de la UDLAP con la excelencia académica, la innovación educativa, la investigación de impacto y la mejora continua.

La acreditación AACSB es considerada el referente global más importante en educación de negocios y, actualmente, sólo el 6% de las instituciones que ofrecen programas en esta área a nivel mundial han alcanzado este reconocimiento.

Para mantener la acreditación AACSB, las instituciones deben someterse periódicamente a un riguroso proceso de evaluación realizado por pares académicos internacionales, quienes revisan el cumplimiento de estándares relacionados con la calidad de la enseñanza, la producción intelectual de la facultad, el aprendizaje de los estudiantes, la vinculación con los sectores productivo y social, así como la contribución de la escuela a la sociedad.

Para la Universidad de las Américas Puebla, la reacreditación obtenida por su Escuela de Negocios y Economía representa la consolidación de un proceso permanente de transformación y fortalecimiento institucional, logro que es resultado del trabajo colaborativo encabezado por la Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, decana de la Escuela, así como del compromiso de personal administrativo, profesores, estudiantes, egresados, empleadores, consejos consultivos y demás grupos de interés que han contribuido al cumplimiento de los más altos estándares internacionales de calidad.

Asimismo, esta reacreditación confirma que la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP mantiene una visión de largo plazo orientada a la excelencia académica, la innovación y la generación de impacto positivo en la sociedad. Es también un reconocimiento al esfuerzo colectivo de la comunidad UDLAP que trabaja día a día para ofrecer una formación pertinente y rigurosa, alineada con los desafíos globales que enfrentan las organizaciones y la sociedad.

Cabe mencionar que esta reacreditación AACSB comprende los programas de licenciatura de la UDLAP en Administración de Empresas, Estrategias Financieras y Contaduría Pública, Mercadotecnia, Banca e Inversiones y Negocios Internacionales, así como todos los programas de posgrado que integran la Escuela de Negocios y Economía, lo que fortalece el reconocimiento internacional de sus egresados. Asimismo, la reacreditación contribuye a ampliar las oportunidades de colaboración académica internacional, de movilidad estudiantil y de desarrollo profesional para su comunidad universitaria.

Con este resultado, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su posición como una de las instituciones líderes en educación superior en México y Latinoamérica, y fortalece su compromiso de formar líderes capaces de generar valor económico, social y humano en un entorno global en constante transformación.

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