FCQ concentra mayor número de químicos dedicados a investigación en BUAP

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la BUAP es una unidad académica cuyo sello característico es la investigación, con un importante número de proyectos científicos, planes de estudio acreditados y la concentración del mayor número de químicos dedicados a la investigación en la institución, junto con el Instituto de Ciencias, afirmó la rectora Lilia Cedillo Ramírez durante el Segundo Informe de Labores del director Henoc Flores Segura.

La rectora reconoció la colaboración con otras unidades académicas, la vinculación con la sociedad y el sector productivo, así como la labor de la planta docente para fomentar vocaciones científicas. “Es también motivo de orgullo para todos nosotros cuando nos damos cuenta que esta facultad es una de las facultades que junto con el Instituto de Ciencias concentran al mayor número de químicos involucrados en la investigación y constituyen uno de los grupos de químicos más fuertes del país”, declaró.

El director Henoc Flores Segura informó que la facultad atiende una matrícula de 2 mil 756 estudiantes de licenciatura en los campus de Ciudad Universitaria 2 y San Manuel (esta última concentra el 65.9 por ciento de los alumnos), así como 129 estudiantes de posgrado.

La planta docente cuenta con 136 tutores activos de 151 registrados, 68 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) —el 45 por ciento de la planta docente— y 68 en el Padrón de Investigadores de la BUAP. La investigación se concentra en 22 cuerpos académicos, de los cuales el 75 por ciento son consolidados, con siete proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), 14 proyectos adicionales y 73 no financiados.

Flores Segura destacó la acreditación de la Licenciatura en Química, el rediseño de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, los logros deportivos, la realización de actividades académicas y los retos a consolidar en los próximos años.

La rectora subrayó que los egresados de la facultad, en su mayoría, se enamoran de la investigación y buscan continuar con estudios de posgrado, postdoctorados y labor de investigación. “Nuestros estudiantes que después egresan, la mayoría de ellos se enamoran también de la investigación y quieren ingresar a realizar algún estudio de posgrado. Pero terminando estos están buscando el postdoc, están buscando también el continuar en esa labor de investigación”, concluyó.

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