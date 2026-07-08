Soapap descarta “faltas graves” de Agua de Puebla, pero impone multa de 2 mdp

Durante la primera década del servicio, Agua de Puebla no ha cometido “faltas graves” en incumplimientos con el contrato de la concesión, determinó la directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap), Josefina Morales Guerrero.

Durante la comparecencia de la empresa y el organismo ante el Congreso de Puebla, la funcionaria explicó que la revocación de la concesión que tiene una vigencia de 30 años, sólo se realizaría si se acreditan incumplimientos graves por parte de la empresa o una causa de utilidad pública.

De lo contrario, el contrato indica que la empresa puede recibir una indemnización si se rescinde.

Será hasta la próxima evaluación del servicio, cuando se establezcan penas más severas que se determinaron en el convenio firmado en 2025 con la concesionaria.

🗣️ Hasta el año 10 no hay incumplimientos graves por parte de Agua de Puebla, sentenció la directora del Soapap, Josefina Morales. pic.twitter.com/WUkLw9DWBZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 7, 2026

En la rendición de cuentas ante el Legislativo, Morales Guerrero expuso que en el año 10 la firma cumplió con nueve estándares de 31 establecidos. Por lo anterior, Soapap sancionará a Agua de Puebla con una pena de 2 millones de pesos.

En el caso de agua potable, de 17 estándares sólo cumplió cuatro, por lo que incumplió con la micromedición doméstica, la no doméstica, conocimiento de la red, continuidad del servicio y suministro de servicio mínimo de 4 días a la semana.

De drenaje son cinco y la empresa cumplió con una, en saneamiento son cuatro y logró dos, mientras que en gestión son cinco y sólo cumplió en dos.

Abundó que, de enero a junio 255 reportes por falta de agua, falta de presión siete quejas y en calidad 11, en fugas 182, de las cuales sólo 50 atendieron en tiempo.

De marzo a junio, recibió 280 reportes de infraestructura y 240 de drenaje, sumados a 21 amparos promovidos por usuarios ante el Poder judicial del Estado y 17 recursos de revisión en contra de resoluciones.

Agua de Puebla ataja críticas

Durante su intervención, el director de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, aseveró que las familias que reciben en su casa agua entre 4 y 7 días aumentaron 11 por ciento, al pasar de 195 mil tomas a 217 mil.

Ante los diversos cuestionamientos por separado de las legisladoras sobre las inundaciones del domingo 28 de junio en el bulevar 5 de Mayo, el representante de la empresa rechazó que la concesionaria sea la responsable, ya que acusó que sólo se hace cargo del drenaje doméstico y las deficiencias se presentaron por falta de drenaje pluvial.

#Puebla 🗣️ Las familias que reciben en su casa agua entre 4 y 7 días aumentó 11 por ciento, al pasar de 195 mil tomas a 212 mil, aseveró Jordi Bosch Bragado, director de Agua de Puebla.



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El director de Agua de Puebla anunció que la empresa sí va a reemplazar la tubería de calles que serán relaminadas por el Ayuntamiento y el gobierno estatal, y pide que haya un cambio en el orden cronológico para poder intervenir en estas.

En este sentido, reconoció que han intervenido calles recién pavimentadas como lo acusó el gobernador Alejandro Armenta Mier, sin embargo, aclaró que se debe a la atención de fugas que ha aumentado en últimas fechas por el incremento de presión para abastecer a la población.

Explicó que una vez que les es reportada una fuga, acuden a repararla y a la par piden permisos ante el gobierno municipal y estatal, de acuerdo con lo que corresponda a la vialidad intervenida.

🗣️ Agua de Puebla rechaza ser la responsable de las inundaciones del bulevar 5 de Mayo y apunta que para evitarlas se requiere colectores pluviales, ya que ellos sólo intervienen en drenajes domésticos pic.twitter.com/fAtBxOH79e — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 7, 2026

Opera pozo para pipas del Bienestar

Por otra parte, reconoció que el programa de Pipas del Bienestar se abastece de un pozo que opera la concesionaria, pero que forma parte del Soapap, con el objetivo de abastecer de agua a la población a la que no llega la cobertura.

Sobre este tema, la directora del Soapap reiteró que los recursos para el programa son estatales y no particulares.

Editor: Renato León

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