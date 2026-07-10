UDLAP lanza convocatoria para publicar poemarios en lenguas originarias

La Editorial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), convoca a escritores en lenguas originarias de México a participar en la Serie Bilingüe «Literatura en Lenguas Originarias», un proyecto que desde su creación ha contribuido a visibilizar la riqueza cultural, lingüística y literaria del país.

La convocatoria está dirigida a escritores mexicanos radicados en el país, de origen indígena y con el dominio de la lengua originaria en la que esté escrita la obra. Los participantes deberán presentar un poemario inédito con una extensión mínima de 90 cuartillas y máxima de 120 cuartillas, con los poemas consecutivos en la lengua originaria y en español.

La recepción de trabajos estará abierta hasta el 1 de agosto, por lo que las personas interesadas podrán consultar las bases completas, requisitos de participación y proceso de envío de manuscritos en la convocatoria disponible en el catálogo editorial de la UDLAP.

Cabe comentar que, el consejo editorial de la colección seleccionará las obras a publicar, considerando el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, en correspondencia con la calidad literaria y fuerza estética de la obra bilingüe.

Sobre la serie bilingüe

Desde su lanzamiento, esta colección se ha consolidado como una iniciativa pionera en el ámbito editorial universitario mexicano. Coordinada por especialistas en literatura y estudios de las lenguas originarias, la colección busca mostrar que estas lenguas son espacios vivos además de fomentar el diálogo intercultural entre comunidades, lectores y creadores.

Como parte de la Serie Bilingüe «Literatura en Lenguas Originarias», se han publicado cuatro títulos en lenguas como náhuatl, zapoteco, maya y tutunakú, integrando además el talento de estudiantes de la UDLAP en el diseño e ilustración de las obras. Las obras que comprenden esta serie están disponibles para su compra o consulta a través del siguiente enlace: https://catalogoeditorial.udlap.mx/etiqueta-producto/literatura-en-lenguas-originarias-serie-bilingue/.

Para más información sobre esta convocatoria o la colección «Literatura en Lenguas Originarias», contacta al Departamento de Publicaciones en el correo: editorial.udlap@udlap.mx.

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