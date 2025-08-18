Estos dispositivos no recibirán la actualización a Android 16

Desde el 10 de junio, Android 16 se ha desplegado de manera gradual a diferentes fabricantes de dispositivos. Los primeros en recibir esta actualización fueron los Google Pixel, seguidos por celulares Samsung y finalmente otros modelos de diversas marcas.

No obstante, no todos los dispositivos recibirán Android 16. Esta nueva versión del sistema operativo incluye herramientas impulsadas por inteligencia artificial, que requieren hardware avanzado para funcionar correctamente.

Te puede interesar: Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía

Según listas compartidas por expertos, los celulares que no recibirán esta actualización son: Samsung Galaxy A14, M14, M33, S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip 3, Z Fold 3; Google Pixel 5 y 5a; Realme GT, GT Master Edition, GT 2, GT 2 Pro; Motorola Moto G05, G15, G24, G34, G45, G64, G73, G82, G84; One Plus 10 Pro, 10T, y varios modelos de Xiaomi como Redmi A2 y Xiaomi 12.

Esta situación ha generado preocupación entre los usuarios de estos dispositivos, quienes se quedarán sin acceso a las nuevas funciones y mejoras de seguridad que ofrece Android 16. La lista completa de dispositivos afectados se puede consultar en diversas fuentes tecnológicas.

Te recomendamos: