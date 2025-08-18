Nacho Mier no podría buscar gubernatura en 2030: Ricardo Monreal

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reafirmó que en Puebla no se permitirá el nepotismo electoral, por lo que el senador Ignacio Mier Velazco no podría buscar la gubernatura en el 2030.

En entrevista durante su visita a la capital, señaló que el tema del nepotismo está “calientito” en Puebla, debido a la reciente polémica sobre los lazos consanguíneos entre el gobernador Alejandro Armenta y el senador Nacho Mier.

Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena enfatizó que deben respetar las reformas constitucionales que aprobó el Congreso de la Unión para impedir que los mismos cargos se hereden entre familiares.

En ese sentido, respaldó la postura emitida por el gobernador Armenta Mier, quien remarcó que ningún familiar suyo puede buscar la gubernatura en las elecciones del 2030, ya que lo prohíbe la Ley Antinepotismo.

Esto luego de que su primo, el senador Nacho Mier, negó tener un parentesco cercano con el mandatario, al afirmar que son primos en octavo grado y ello no truncaría sus aspiraciones políticas.

Al respecto, el legislador remarcó que la ley debe aplicarse desde el 2027 para todos los políticos morenistas del país.

Apuntó que, en su caso, su hermano Saúl Monreal no podría competir por la gubernatura de Zacatecas que actualmente ostenta su otro hermano, David Monreal.

“Dijo el gobernador que eso dice la ley, la ley se tiene que aplicar y yo le creo al gobernador. Yo tengo el problema porque mi hermano me reclama porque es senador y quiere ser gobernador, no puede ser, porque tengo un hermano que es gobernador”, dijo.

Nacho Mier Jr. insiste que no hay nepotismo electoral

Contraria a la postura de Ricardo Monreal, el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Bañuelos, insistió en que su papá, el senador Nacho Mier, no violaría la ley si busca ser gobernador en el 2030.

En entrevista, indicó que no negarán el lazo familiar que tienen con el gobernador Armenta, no obstante, subrayó que él y su padre son primos en octavo grado en línea horizontal.

A decir de Nacho Mier Jr., los abuelos de ambos políticos eran primos hermanos, lo que los dejaría exentos de la Ley Antinepotismo, la cual se puede aplicar hasta el cuarto grado de parentesco.

“El gobernador viene siendo primo de mi padre en grado ocho (…) el abuelo del señor gobernador y del señor senador eran primos hermanos, por tal razón se rompe lo que establece la ley que es al cuarto grado”, comentó.

Sin embargo, otra versión sobre el árbol genealógico sostiene que la mamá del gobernador Alejandro Armenta y el papá del senador Nacho Mier eran hermanos, por lo que tendrían una línea consanguínea directa.

