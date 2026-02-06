Inicia temporada de Invierno de la Orquesta Sinfónica de Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, dio inicio a la temporada de Invierno 2026 de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), con lo que se reafirma el compromiso de la administración estatal de impulsar la cultura como una herramienta de transformación y reconstrucción del tejido social.

La dependencia estatal trabaja para contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad a través de conciertos de alto nivel artístico ofrecidos por la OSEP, en los que se promueve la difusión y preservación del repertorio sinfónico universal, al tiempo de generar espacios para el impulso de nuevos talentos.

En este contexto, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, indicó que la música suma, transforma, provoca y construye utopías. Destacó la presencia del público de todas las edades, desde niños, adolescentes y adultos, quienes disfrutaron de la Orquesta Sinfónica.

En el marco de una velada de sensibilidad y talento musical, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner, en representación del gobernador Alejandro Armenta, entregó un reconocimiento a la soprano Rebeca Olvera por su destacada trayectoria artística. La intérprete ha representado a México en escenarios como el Festival de Salzburgo y la Ópera Estatal de Viena; además, en 2017 recibió el nombramiento de “Poblana Distinguida“.

La soprano Rebeca Olvera fue la encargada de protagonizar el programa musical bajo la guía del director artístico de la OSEP, David Hernández Bretón, con el que cautivaron al público asistente.

El programa incluyó obras como la “Obertura de La fuerza del destino de Giuseppe Verdi; las Chicas de Cádiz de Léo Delibes; Déjame Llorar de Georg Friedrich Händel, Júrame de María Grever y “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, entre otras.

Cabe destacar que el próximo 13 de febrero, como parte de la Temporada de Invierno, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla ofrecerá su segundo concierto a las 19:00 horas, también en el Auditorio de la Reforma.

Las y los asistentes al concierto destacaron la iniciativa del Gobierno de Puebla para promover la cultura mediante la Orquesta Sinfónica del Estado y coincidieron en que el Auditorio de la Reforma es el recinto idóneo para apreciar obras musicales, al considerarlo la sede natural de la OSEP.

