Tonantzin Fernández encabeza faena comunitaria en calle Río Rabanillo de Momoxpan

Con el objetivo de fortalecer el bienestar integral y mejorar la imagen urbana en todas las comunidades del municipio, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una faena comunitaria en la calle Río Rabanillo, vialidad recientemente rehabilitada en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

En la jornada participaron brigadas de la Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos Generales, el Organismo Operador de Limpia, autoridades de la presidencia auxiliar de Santiago Momoxpan y el comité de padres de familia de la escuela Estefanía Castañeda, ubicada en esta zona, donde también se localiza un tramo del cuerpo de agua que conecta con el Río Atoyac.

Durante la actividad, la presidenta municipal destacó que su administración impulsa acciones coordinadas entre dependencias municipales y ciudadanía para recuperar espacios públicos, sanear entornos y dignificar la imagen del municipio, priorizando beneficios directos para las y los cholultecas.

Por su parte, el presidente auxiliar de Santiago Momoxpan, Antonio Zúñiga, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal para atender este punto, anteriormente considerado crítico por las condiciones de contaminación y afectación a la imagen urbana de la comunidad.

Asimismo, padres y madres de familia de la escuela Estefanía Castañeda se sumaron a las labores de limpieza, embellecimiento y siembra de flora en las áreas aledañas al Río Rabanillo, destacando la importancia de la participación social en coordinación con la autoridad municipal.

Te recomendamos: