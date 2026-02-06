Evalúan cambiar fechas de futuros JJOO de Invierno por cambio climático

El Comité Olímpico Internacional (COI) está considerando la posibilidad de organizar futuros Juegos Olímpicos de Invierno en enero, en lugar de febrero, debido a los efectos de las temperaturas más cálidas causadas por el cambio climático.

Durante una reunión previa a los Juegos de Milán-Cortina 2026, el miembro del COI Karl Stoss, encargado de supervisar la revisión del programa deportivo, explicó: “Tal vez también estemos discutiendo adelantar un poco los Juegos Olímpicos de Invierno“.

Esta propuesta también implicaría ajustar las fechas de los Juegos Paralímpicos de Invierno, que podrían realizarse en febrero. Agregó que marzo, fecha actual de los Paralímpicos, es “muy tarde porque el sol es lo suficientemente fuerte como para derretir la nieve”.

Si se implementa, el cambio rompería una tradición establecida desde los Juegos de Innsbruck de 1964. A lo largo de 62 años, todas las medallas de invierno se han ganado en el mes de febrero.

La modificación también podría generar conflictos con calendarios deportivos de disciplinas profesionales como la NFL y la NBA, lo que impactaría en el rating de las competencias.

Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno están programados para los Alpes Franceses en 2030 y para Utah, Estados Unidos, en 2034.

