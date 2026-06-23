Rehabilitarán cuartel de Bomberos de San Martín Texmelucan

Para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de emergencia y mejorar las condiciones en que trabajan las y los bomberos de San Martín Texmelucan, el gobierno municipal, proyecta la rehabilitación del cuartel ubicado en la carretera federal México-Puebla.

El edil Juan Manuel Alonso Ramírez recorrió las instalaciones en donde diariamente hombres y mujeres se encuentran preparados para atender reportes de incendios, a fin de conocer las áreas de oportunidad y necesidades en materia de infraestructura y mobiliario.

Asimismo, reconoció la labor que desempeña el personal en el municipio y la región, ya que los servicios de los bomberos llegan a otras demarcaciones vecinas de manera eficiente y con el compromiso de velar por la protección de la población.

Finalmente, el alcalde Juan Manuel Alonso adelantó que con una inversión cien por ciento municipal se intervendrán las instalaciones para mejorar sus condiciones de seguridad, dado que actualmente carecen de una barda perimetral y otros aspectos de mantenimiento menor.

Con la rehabilitación del Cuartel de Bomberos, el gobierno municipal reafirma su compromiso para mantener en óptimas condiciones los espacios destinados a protección civil y seguridad, como parte de una cultura de prevención de desastres.

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