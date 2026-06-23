Habrá esterilización gratuita para perros y gatos en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Esterilización Canina y Felina, una iniciativa enfocada en proteger la salud y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.
Además del servicio de esterilización, durante esta jornada también se ofrecerán consultas médicas preventivas y esquemas de desparasitación, acercando atención veterinaria básica a las familias y sus animales de compañía.
La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, en la col. El Barreal, a un costado de la capilla.
Los requisitos son: presentar copia del INE, llevar una cobija, informar si la mascota se encuentra gestante o en celo y cumplir con 8 horas de ayuno (sin agua ni alimento). Recordar que las hembras lactantes no podrán ser esterilizadas.
Con este tipo de acciones, Ariadna Ayala continúa promoviendo el cuidado responsable y el bienestar animal, recordando que cada decisión responsable contribuye a construir una comunidad más consciente y comprometida con quienes forman parte de cada hogar.