Puebla invierte 200 mdp en proyectos científicos y tecnológicos

Puebla contribuye a la soberanía tecnológica y de sostenibilidad con los 14 proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa del Astro Parque será única en el continente americano y se ubicará en Puebla, así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta durante la mañanera, al señalar que le darán una gran proyección en beneficio de Puebla, los habitantes de la región y para que las y los estudiantes estén cercanos a la ciencia.

El ejecutivo puntualizó que, con el presupuesto de 200 millones de pesos, el gobierno participa en 14 proyectos de tecnología y ciencia, pero además está en espera uno más relacionado con el desarrollo de maquinaria médica. Reconoció el trabajo de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, al contribuir al desarrollo tecnológico del país. “Tomamos de la mano a la presidenta Claudia Sheinbaum para volar en el desarrollo tecnológico”, enfatizó el mandatario.

Celina Peña Guzmán refirió que la visita del titular de Proyectos de Infraestructura Urbana de la SICT, Román Meyer Falcón, al Gran Telescopio Milimétrico y a la zona de Los Humeros, tuvo como finalidad conocer las condiciones del territorio, así como identificar las necesidades estratégicas para estructurar proyectos de gran impacto regional.

Dijo que en el GTM se abre la posibilidad de impulsar turismo científico y fortalecer la infraestructura de investigación astronómica, mientras que en Los Humeros se exploran las oportunidades en materia de energía geotérmica.

Además, la SECIHTI trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Deporte y Juventud para acercar a las y los jóvenes la ciencia y tecnología, a través de Jornadas por la Enseñanza de la Programación y de Robótica. Al respecto, la titular, Gabriela Sánchez Saavedra, dijo que buscan fortalecer la educación tecnológica en el nivel básico y medio superior a fin de contribuir al bienestar de las comunidades.

