Choque entre moto y taxi deja una mujer sin vida en Atlixco

Un accidente vehicular ocurrido en el bulevar Ferrocarriles, a la altura del puente Cantarranas, en el municipio de Atlixco, dejó como saldo una mujer sin vida tras impactar la motocicleta en la que viajaba.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta colisionó contra la parte trasera de un taxi. La mujer fallecida no portaba casco de seguridad y murió en el lugar del accidente.

El acompañante, un hombre, resultó con heridas graves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El conductor del taxi involucrado huyó tras el choque, lo que complica las investigaciones para determinar responsabilidades.

Elementos de seguridad pública y de vialidad acudieron al sitio para resguardar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

