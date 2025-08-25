Asesinan a adolescente al acudir a baile en San Gregorio Atzompa

Un menor de 13 años fue abatido de un disparo la noche del sábado cuando salía de su domicilio para asistir a un baile en el municipio de San Gregorio Atzompa. Las autoridades ministeriales investigan los motivos de este ataque.

Miguel Ángel T. se despidió de sus familiares para dirigirse al baile en el barrio de San Miguel, donde se reuniría con amigos de su edad.

Sin embargo, poco después, familiares recibieron una llamada de una mujer que informaba que el adolescente había sido víctima de un ataque armado y se encontraba lesionado entre las calles Juventud y México.

Vecinos acudieron al lugar y, ante la falta de ambulancias locales, trasladaron al menor en un vehículo particular al Hospital General de Cholula. Al llegar, se notificó que Miguel Ángel ya no presentaba signos vitales, por lo que se informó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, los motivos del homicidio son desconocidos y el caso se encuentra bajo investigación de la FGE para esclarecer los hechos.

