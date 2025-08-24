Vinculan a proceso a presunto homicida en Chietla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Samuel N., señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un hombre, en la localidad de Atencingo, perteneciente a Chietla, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 15 de octubre de 2024, la víctima se encontraba en el camino “El Cascalote”, a la altura de los campos conocidos como “La Bomba”, en la localidad de Atencingo, cuando fue interceptado por el imputado. Tras una discusión, Samuel N. presuntamente le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego, provocándole la muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Como resultado de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía, se logró ubicar y detener al señalado, cumplimentando la orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

El 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el agente del Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio calificado. El Juez de Control determinó vincular a proceso a Samuel N., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

