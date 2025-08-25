Realizan Jornada de Salud para adultos mayores en San Andrés Cholula

Dentro de las actividades conmemorativas del Día de las Personas Adultas Mayores, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó una Jornada de Salud en la colonia Concepción Guadalupe y la Expo Inclusión en el Museo Regional de Cholula, actividades coordinadas por el Sistema Municipal DIF (SMDIF).

Durante la jornada se brindaron diversos servicios dirigidos principalmente a personas adultas mayores, así como al público en general de la Inspectoría de Concepción Guadalupe, impulsando el bienestar social y una vida digna y saludable. Estas acciones se realizaron en coordinación con la Universidad del Valle de Puebla (UVP).

En tanto, la “Expo Inclusión” tuvo como propósito promover la participación de personas adultas mayores en espacios donde puedan exhibir y comercializar sus productos que son elaborados en los talleres que se imparten en las Estancias de Día del municipio, a cargo del SMDIF.

