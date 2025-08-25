Puebla mejora vialidades con barredoras mecánicas

Para impulsar la paz y la recuperación de los espacios públicos, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, trabajó con el Barrido Mecánico en la zona turística de San Pedro Cholula, con lo que se fortalece la imagen urbana en el área metropolitana en coordinación con autoridades municipales.

Con visión humanista y de bioética social, el gobernador Alejandro Armenta ha referido que los gobiernos están para servir a las y los ciudadanos, sin interés partidista o de grupos. De ahí que la administración que encabeza se coordine con los Ayuntamientos y dignifique las vialidades para beneficio de las familias poblanas.

Con acciones estratégicas, el Gobierno del Estado interviene en Puebla Capital el Paseo de San Francisco, el Bulevar 5 de Mayo, así como el perímetro del Auditorio Metropolitano, Bulevar Atlixco, carril confinado de RUTA Línea 1 y el Parque del Arte.

Con maquinaria especializada y operarios, se reducen los tiempos en barrido manual, además de que se recupera el orden en las zonas con mayor afluencia de poblanos y visitantes. Cabe destacar que con el barrido mecánico se limpia la vía pública con unidades autopropulsadas con cepillos para recoger residuos sólidos como tierra, polvo, ceniza volcánica, hojas y basura que arrojan en las calles y que, de no recogerla, obstruyen alcantarillas y drenajes.

Además, con estas acciones el Gobierno del Estado reduce la contaminación y mejora la imagen urbana. Con estas unidades, que son parte de la maquinaria adquirida, se extrae la suciedad incrustada en vialidades que por años no recibieron limpieza profunda.

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura exhorta a la población a no tirar basura, barrer el frente de negocios y domicilios, no arrojar colillas de cigarro, recoger desechos menores, ya que con estas medidas se reducen los riesgos de inundaciones.

