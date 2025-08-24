Lupita Cuautle realiza limpieza y mantenimiento en Tlaxcalancingo

Con el objetivo de fortalecer la gobernanza colaborativa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó una jornada de limpieza y mantenimiento en la vialidad Camino a Santa Clara, ubicada en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

La edil sanandreseña resaltó que estas acciones reflejan el ejercicio de un gobierno participativo, que promueve la comunicación y el trabajo conjunto con las y los vecinos para generar mejores entornos y garantizar la seguridad. En el marco de esta jornada, se anunció también la colocación de 42 luminarias, sumando un total de 138 cambios en la zona, lo que permitirá contar con un espacio iluminado, más seguro y libre de la percepción de inseguridad que antes prevalecía.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Francisco Osorio Coatl, informó que la intervención abarcó desde la avenida Morelos hasta la avenida Independencia, un tramo de alto flujo vehicular dentro de la comunidad. En total, se realizaron labores de poda y barrido de más de 2 mil 100 metros lineales, retiro de maleza y la colocación de nuevos puntos de alumbrado, beneficiando a más de mil 500 familias de San Bernardino Tlaxcalancingo, así como a más de 500 personas que transitan diariamente por la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mejora la imagen urbana y la movilidad, creando entornos más seguros y dignos para todas y todos.

