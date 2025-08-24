Llegan a Tochtepec cuerpos de dos víctimas de explosión por polvorín

La noche del sábado arribaron al municipio de Tochtepec los cuerpos de Edmundo y María Elena, dos de las cuatro cuatro víctimas de la explosión por polvorín registrada en San Miguel Zacaola, en Santo Tomás Hueyotlipan.

Alrededor de las 20:00 horas, familiares, amigos y conocidos recibieron a los fallecidos con rezos y rosarios. María Elena fue recibida en el barrio San Pedro, mientras que Edmundo llegó al barrio San Miguel, ambos en Tochtepec.

La presidenta municipal, Dinora Carolina Aguilar Flores, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que estará pendiente para brindar el apoyo necesario a los deudos.

“Ante la lamentable situación que se vivió ayer en Zacaola, donde dos vecinos de Tochtepec perdieron la vida, expreso las más sinceras condolencias a sus familiares”, señaló en un comunicado publicado en redes sociales del ayuntamiento.

Se prevé que los cuerpos sean sepultados mañana lunes al filo del mediodía en el panteón municipal.

