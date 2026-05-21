Van contra promoción política adelantada en Puebla capital

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) iniciará con inspecciones para detectar a quienes se promocionen políticamente de manera anticipada en el municipio de Puebla en bardas o anuncios, así como a quienes lo autoricen o los financien, sanciones que oscilan entre los 200 y 3 mil unidades de medida de actualización, es decir, de 23 mil 462 pesos a los 351 mil 930 pesos.

Lo anterior de acuerdo con un punto de acuerdo aprobado por el Cabildo de Puebla, en el que las y los regidores instruyeron a la Secretaría General de Gobierno (SGG) coordinarse con la SGDU para detectar este tipo de promoción.

El regidor panista Carlos Montiel Solana expuso que en la ciudad de Puebla ya se establecen estas sanciones en el capítulo 18 del Código Reglamentario Municipal.

En este sentido, lamentó que la promoción anticipada se haya detectado en personajes de todos los partidos políticos, por lo que pidió que las autoridades electorales tomen cartas en el asunto.

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“El presente no tiene destinatario de ningún partido político en específico; todos somos testigos de que estos abusos vienen de integrantes de diferentes orígenes partidistas”, agregó.

Montiel Solana sostuvo que hacer valer la ley no es un acto partidista, sino una obligación institucional y un compromiso que el Cabildo debe asumir con responsabilidad frente a la ciudadanía.

Al presentar el punto de acuerdo, al que se unió el morenista Leobardo Rodríguez Juárez, el regidor blanquiazul ironizó con las “muestras de amor” hacia ciertos personajes públicos, el supuesto apoyo de simpatizantes y la promoción de entrevistas en revistas.

Editor: César A. García

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