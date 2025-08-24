Supervisan avance de bacheo en Puebla; suman maquinaria en frío

Con el objetivo de impulsar una movilidad segura y garantizar vialidades en óptimas condiciones, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó los avances de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla en la colonia Jesús García.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, mencionó que el objetivo es claro: transformar las vialidades de la ciudad, colonia por colonia, avenida por avenida. Por ello, se intensificó la estrategia de bacheo en frío para atender con prontitud los reportes ciudadanos.

“La puesta en marcha de esta campaña es una respuesta directa a las solicitudes ciudadanas. Una ciudad transitable es una ciudad segura: ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando todos los días para atender los reportes y mejorar nuestras vialidades”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que la Campaña Capitalina Bacheando Puebla es una estrategia de la autoridad municipal que atiende de forma rápida y eficaz una de las principales demandas ciudadanas: el mantenimiento de las vialidades.

“Desde el Cabildo, seguiremos impulsando acciones concretas para que Puebla sea una ciudad con mejores vialidades. Nuestra prioridad es y seguirá siendo atender las necesidades reales de las y los poblanos”, puntualizó.

Cabe destacar que la Campaña Capitalina Bacheando Puebla contempla acciones permanentes en colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares y avenidas principales con mayor flujo vehicular. De enero a la fecha se han tapado un total de 110 mil 750 baches.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib reafirma su compromiso con el mantenimiento integral de las diferentes vialidades, así como la atención oportuna de los reportes ciudadanos.

