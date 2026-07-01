EU sanciona a mexicanos por presunto huachicol ligado al CJNG

Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por operar una red de contrabando de combustible.

El Departamento del Tesoro informó que la organización adquiría gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos para introducirlos ilegalmente a México mediante documentación aduanera falsa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses, estas operaciones permitían evadir impuestos y generar decenas de millones de dólares anuales para financiar las actividades del grupo criminal.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida evidencia la expansión de los cárteles hacia nuevas fuentes de financiamiento, además del tráfico de drogas que afecta a Estados Unidos.

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Asimismo, el Departamento del Tesoro señaló que los llamados “huachicoleros” obtienen combustible y petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente mediante sobornos a empleados vinculados con la empresa.

Entre los sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como presunto operador financiero del CJNG y señalado de crear empresas fachada para importar el combustible de manera irregular.

También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, acusadas de trasladar combustible ilegalmente hacia México.

La administración de Donald Trump mantiene catalogado al CJNG como organización terrorista extranjera, junto con otros grupos delictivos mexicanos por actividades de narcotráfico y crimen organizado.

Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt — Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026

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