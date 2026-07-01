“Michael” se convierte en la biopic más taquillera de la historia

La película “Michael” se convirtió en la biopic más taquillera de todos los tiempos al recaudar 977 millones de dólares en la taquilla mundial, superando el récord de “Oppenheimer”.

La cinta basada en la vida de Michael Jackson dejó atrás los 975 mdd de la producción dirigida por Christopher Nolan, que mantenía la marca entre las películas biográficas.

Asimismo, el largometraje se consolidó como la película biográfica musical más exitosa de la historia al superar los 911 mdd alcanzados por “Bohemian Rhapsody” en 2018.

La producción, distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y Universal en mercados internacionales, acumula 607.2 mdd en taquilla internacional y 370.2 mdd en Estados Unidos.

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Desde su estreno en abril, la película registró un sólido desempeño comercial impulsado por el boca a boca y las múltiples visualizaciones durante la temporada de verano.

El film dirigido por Antoine Fuqua narra la trayectoria del músico estadounidense desde su etapa temprana con los Jackson 5 hasta consolidarse como el llamado “Rey del Pop”.

El elenco es encabezado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien debuta como actor, acompañado por Colman Domingo y Nia Long en los papeles de Joe y Katherine Jackson.

Pese a su éxito comercial, la película recibió críticas por omitir las acusaciones de abuso sexual contra el artista, mientras ya se analiza desarrollar una segunda entrega sobre el biopic.

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