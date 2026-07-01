Detienen a un hombre y aseguran dos pipas en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, brindó apoyo a personal de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina durante un operativo realizado en la colonia La Purísima, logrando el aseguramiento de 2 pipas utilizadas para el transporte ilícito de combustible y un masculino presuntamente relacionado con los hechos.

La intervención se llevó a cabo luego de una solicitud de apoyo por parte de la Policía Estatal, cuyos elementos habían asegurado dos vehículos tipo pipa utilizados para el transporte de gas, así como a un masculino de nombre Gerardo N., presuntamente relacionado con dicha actividad.

Durante las acciones operativas, las autoridades detectaron la concentración de personas en las inmediaciones, por lo que elementos municipales, así como estatales en coordinación con la Secretaría de Marina, implementaron un dispositivo de seguridad perimetral para preservar el orden público y garantizar la integridad de los participantes en el operativo.

Asimismo, se brindó acompañamiento y seguridad durante el traslado del detenido y de las unidades aseguradas a la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica.

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