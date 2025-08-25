Sheinbaum concluye gira por Guerrero con inauguraciones y apoyos

La Presidenta Claudia Sheinbaum concluyó del 22 al 24 de agosto una gira por el estado de Guerrero, visitando los municipios de Acapulco, Tlapa de Comonfort, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec, donde inauguró obras y apoyó proyectos para la salud, movilidad y el pueblo amuzgo.

En Acapulco, inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, con más de 400 camas y ocho quirófanos, además de dar inicio a la construcción de 20 km de Senderos para Mujeres Libres y Seguras, y encabezó la inauguración y toma de protesta de la tripulación del Marinabús, un sistema de transporte rápido y sustentable que conecta Puerto Marqués con el Zócalo.

En Tlapa de Comonfort, visitó el Hospital General del IMSS Bienestar que beneficia a cientos de personas en la región de la Montaña. En Tlacoachistlahuaca, presentó acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Amuzgo, con una inversión de 916 millones de pesos para 83 comunidades, y visitó el Centro de Salud de Servicios Ampliados del IMSS Bienestar.

En Xochistlahuaca, encabezó una asamblea con mujeres artesanas y entregó Créditos a la Palabra con una meta de 500 millones de pesos. Finalmente, en Ometepec, visitó el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficiará a mujeres de 60 a 64 años.

La gira representa un impulso significativo en infraestructura, salud y desarrollo social en Guerrero, con especial atención a comunidades indígenas y mujeres.

