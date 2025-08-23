Decomisan 601 kg de cocaína en costas de Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar), mediante un operativo marítimo, detuvo a cuatro personas y aseguró 601 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero.

Embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México detectaron una embarcación con cuatro tripulantes que transportaban 20 bultos tipo costalillas.

Al momento de inspeccionarla, detectaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro con aproximadamente 601 kilos de cocaína.

Te puede interesar: García Luna consigue 90 días más para apelar su condena

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación.

Con este aseguramiento, suman 1.5 toneladas de cocaína aseguradas en días recientes en operaciones consecutivas. Las autoridades han incautado más de 47 toneladas de droga en la mar.

La Semar señaló que este operativo evitó que más de un millón de dosis de droga llegaran a las calles, afectando económicamente a los grupos delictivos.

#Entérate



En funciones de Guardia Costera, aseguramos 601 kg de presunta cocaína #EnElMar, evitando que más de 1.2 millones de dosis llegaran a las calles. ⚓🇲🇽



Durante patrullajes marítimos y aéreos, personal naval detectó una embarcación menor con cuatro tripulantes y 20… pic.twitter.com/36NWFlFPE3 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 23, 2025

Te recomendamos: