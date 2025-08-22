García Luna consigue 90 días más para apelar su condena

El Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito de Nueva York concedió una prórroga de 90 días a la defensa de Genaro García Luna para que puedan apelar su condena de 38 años de prisión.

La extensión se otorgó tras las dificultades que la defensa tuvo para comunicarse con el exsecretario de Seguridad, quien enfrenta aislamiento en prisión.

El escrito judicial ordena también que la Oficina de Prisiones permita a los abogados tener acceso regular a García Luna. A través de llamadas legales programadas y visitas presenciales.

Los abogados informaron que el exfuncionario ha perdido más de 14 kilos y sufrió un deterioro en su salud por las malas condiciones en la cárcel federal de Lee, Virginia.

Entre enero y julio, únicamente lograron comunicarse tres horas en total, y no tuvieron contacto alguno durante más de un mes sdespués de su traslado a Florence, Colorado.

García Luna fue condenado en octubre de 2024 por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. A día de hoy cumple su condena en la misma prisión que Joaquín “El Chapo” Guzmán.

