Omar Muñoz reconoce labor del cuerpo de bomberos en Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, conmemoró el “Día del bombero” entregando reconocimientos al cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y anunciando la construcción de una nueva estación y la adquisición de una camioneta de ataque rápido.

Muñoz destacó la importancia del trabajo de los bomberos, quienes están siempre listos para atender emergencias en la comunidad. “Hoy conmemoramos el primer cuerpo de bomberos que surgió en 1873 en Veracruz y me siento orgulloso del desempeño de nuestros elementos”, afirmó.

El alcalde mencionó que durante su gestión se ha reestructurado la Dirección de Bomberos, generando estrategias para mejorar la atención en el cuarto municipio más importante del estado, que alberga a más de 150 mil personas.

En lo que va de su administración, los bomberos han realizado 865 atenciones, incluyendo 200 incendios en pastizales, 80 intervenciones por panales de abejas, y 150 por inundaciones, entre otros.

El capitán de fragata Pablo de la Cruz Santos, Secretario de Seguridad Ciudadana, expresó su respeto y orgullo por los bomberos, agradeciendo su dedicación y sacrificio diario en beneficio de la comunidad.

El evento contó con la presencia de Carlos Ignacio de la Rosa Parra, Director de Bomberos, y otros funcionarios relevantes, quienes apoyan la labor del cuerpo de bomberos en Cuautlancingo.