Bloquean carretera por “detención” de dos cerdos en Oaxaca

Habitantes de la comunidad de Pascual Fuentes, también conocida como El Jícaro, mantuvieron bloqueada este viernes la Carretera Panamericana en protesta por la detención de dos cerdos por parte de la policía municipal de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Los animales fueron capturados durante la mañana de hoy tras una orden emitida por el síndico municipal, quien actuó en respuesta a quejas de vecinos por presuntos daños y molestias que causaban los puercos al deambular sueltos. Los cerdos fueron trasladados al rastro municipal, lo que desencadenó la movilización de la comunidad en solidaridad con la dueña de los animales.

A partir de las once cuarenta de la mañana, pobladores cortaron la circulación en el kilómetro 79 de la carretera Panamericana 190 utilizando troncos, ramas y llantas quemadas. El bloqueo, que se mantenía hasta la una de la tarde, interrumpió por completo el tráfico hacia municipios del oriente de Oaxaca.

Autoridades municipales confirmaron que se mantenía un diálogo con la propietaria de los cochinos en un intento por resolver la situación y levantar el bloqueo que afecta a una de las principales vías de comunicación de la región.

